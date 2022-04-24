Кандидат в президенты Франции Ле Пен признала поражение на выборах

Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен досрочно признала поражение на выборах президента Франции. Во втором туре выборов президента действующий лидер Эммануэль Макрон лидирует с 58% голосов.

Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен досрочно признала поражение на выборах президента Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Во втором туре выборов президента действующий лидер Эммануэль Макрон лидирует с 58% голосов.

«Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду», — объявила Ле Пен своим сторонникам.

По ее словам, миллионы ее сторонников заявили о стремлении к переменам, что уже является победой.

Голосование завершилось 24 апреля в 20:00 по местному времени. Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.