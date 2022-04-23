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В Оренбургской области произошел взрыв на шахте
В городе Гай Оренбургской области на шахте прогремел взрыв, уточняется информация о погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В городе Гай Оренбургской области на шахте прогремел взрыв, уточняется информация о погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Преждевременный взрыв случился при проведении взрывных работ на шахте публичного акционерного общества «Гайский ГОК». В шахте был 91 горняк, 88 вышли самостоятельно, трое пропали.

По данным областной прокуратуры, три человека погибли. Около 6:50 по московскому времени на глубине 1,2 километра произошла внештатная детонация взрывчатого вещества.

Прокуратура организовала проверку.

Горноспасатели работают на месте ЧП.