В Оренбургской области произошел взрыв на шахте
В городе Гай Оренбургской области на шахте прогремел взрыв, уточняется информация о погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
В городе Гай Оренбургской области на шахте прогремел взрыв, уточняется информация о погибших, сообщает
Преждевременный взрыв случился при проведении взрывных работ на шахте публичного акционерного общества «Гайский ГОК». В шахте был 91 горняк, 88 вышли самостоятельно, трое пропали.
По данным областной прокуратуры, три человека погибли. Около 6:50 по московскому времени на глубине 1,2 километра произошла внештатная детонация взрывчатого вещества.
Прокуратура организовала проверку.
Горноспасатели работают на месте ЧП.