Рязанцам рассказали в каких храмах можно освятить куличи, яйца и пасху

В 2022 году православные христиане отметят Пасху 24 апреля. Накануне в субботу, в рязанских храмах пройдут утренние литургии и освящение куличей, яиц и пасх к праздничному столу. Редакция уточнила, где и во сколько они пройдут.

В 2022 году православные христиане отметят Пасху 24 апреля. Накануне в субботу, в рязанских храмах пройдут утренние литургии и освящение куличей, яиц и пасх к праздничному столу. Редакция РЗН. инфо уточнила, где и во сколько они пройдут.

Жители Октябрьского района в субботу, 23 апреля, смогут благословить пасхальные снеди в следующих храмах:

в Николо-Ямском (улица Циолковского, № 8), с 11:00 до 19:00;

в Александро-Невском (улица Новоселов, № 33-в), с 9:00 до 20:00;

в Крестовоздвиженском (улица Новоселов, № 47), с 9:00 до 19:00;

в Крестовоздвиженском (улица Качевская, № 30-в), с 10:30 до 15:00;

в Скорбященском (Колхозный проезд, № 1), после утренней литургии, которая начнется в 8 утра, и на протяжении всего дня.

В Горроще освящение пройдет в храме Иоанна Кронштадского (улица Татарская, № 72), с 9:30 до 19:30.

В центре города рязанцы могут посетить один из восьми храмов:

Христорождественском кафедральном соборе (Кремль), после литургии, которая начнется в 8:00;

Входоиерусалимском (улица Скоморошинская, № 6), с 12:00 до 18:00;

Борисо-Глебском кафедральном соборе (улица Сенная, № 32), с 10:00 до 20:00;

Спасо-Преображенском (улица Петрова, № 14), с 12:00 до 17:00;

Вознесенском (улица Вознесенская, № 26-а), с 9:00 до 19:00;

Благовещенском (улица Затинная, № 58), с 10:00 до 18:00;

Екатерининском (улица Маяковского, № 48), с 8:00 до 20:00;

Казанском женском монастыре (улица Фурманова, № 56), по окончании литургии, которая начнется в 6:40.

Жители Московского района смогут освятить куличи в храмах:

Воскресения Словущего (улица Военных автомобилистов, № 12-а), с 12:00 до 22:00;

Преображенском (улица Колхозная, № 1-а), с 11:00 до 20:00;

Воскресения Христова (улица Сельских Строителей, № 5-г), с 11:00 до 19:00;

Пресвятой Богородицы (улица Шаповская, № 72-а), с 11:00 до 19:00.

Помимо этого, можно освятить пасхальные куличи в храмах поселка Солотча: