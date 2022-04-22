На «Фабрику процессов» регионального центра компетенций Рязанской области организовали экскурсию

Экскурсия состоялась в рамках реализации национальных проектов «Малое и средней предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда».

20 апреля на базе агентства развития бизнеса Рязанской области площадку «Фабрики процессов» посетили участники образовательного проекта «Фабрика». Экскурсия состоялась в рамках реализации национальных проектов «Малое и средней предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда». Тренер регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Виктор Михеев-Даниловцев в рамках экскурсионной программы рассказал о работе обучающей площадки «Фабрика процессов».

«Основная цель тренинга на площадке „Фабрики процессов“ — увидеть на практике, как внедрение технологий бережливого производства влияет на экономические показатели компании, позволяет создать максимально комфортные условия труда и дает возможность эффективно выстроить все производственные процессы. В этот день для участников проекта „Фабрика“ мы провели экскурсию по обучающей площадке, показали основные инструменты и механизмы, необходимые для проведения тренинга. Ребята увлеклись инструментарием, который мы используем в работе. В частности, мы поговорили о семи видах потерь, которые не только крадут наше время при выполнении рабочих задач, но устранение которых позволяет помогает в обычной жизни», — рассказал Виктор Михеев-Даниловцев.

Дети побывали на тренинговой площадке РЦК — «Фабрике процессов», где им рассказали о сути и задачах деловой игры, еженедельно организуемой там для сотрудников промышленных предприятий и организаций социальной сферы. Руководитель направления по управлению проектами и потоками предприятия РЦК Виктор Михеев-Даниловцев провел для ребят небольшое практическое занятие из тренинга по сбору пульта управления регулятора давления газа, рассказал об основных принципах бережливого производства.

«Фабрика процессов» была создана в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в Рязанской области в марте 2020 года. За два года работы свыше 1 100 участников на практике узнали о том, какие возможности дает внедрение технологий бережливого производства на рабочих местах: снижение себестоимости производимых товаров и услуг, повышение конкурентоспособности на рынке, равномерная загрузка работников.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента России Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5%.