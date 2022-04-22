Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
Сбт, 23
12°
Вск, 24
13°
ЦБ USD 75 -2.08 22/04
ЦБ EUR 81.22 -2.05 22/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Затопит ли весеннее половодье Рязанскую область?
Рассказываем, насколько большой в этом году разлив Оки,...
Вчера 17:11
6 704
Пять способов подготовить стол к Пасхе
Заодно расскажем, сколько в этом году вы потратите на п...
Вчера 11:54
1 477
Книги про книги: 10 удивительных историй из книжных магазинов
В апреле в сети книжных магазинов «Читай-город» проходи...
20 апреля 2022 19:43
1 501
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
19 апреля 18:34
4 137
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На «Фабрику процессов» регионального центра компетенций Рязанской области организовали экскурсию
Экскурсия состоялась в рамках реализации национальных проектов «Малое и средней предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда».

20 апреля на базе агентства развития бизнеса Рязанской области площадку «Фабрики процессов» посетили участники образовательного проекта «Фабрика». Экскурсия состоялась в рамках реализации национальных проектов «Малое и средней предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда». Тренер регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Виктор Михеев-Даниловцев в рамках экскурсионной программы рассказал о работе обучающей площадки «Фабрика процессов».

«Основная цель тренинга на площадке „Фабрики процессов“ — увидеть на практике, как внедрение технологий бережливого производства влияет на экономические показатели компании, позволяет создать максимально комфортные условия труда и дает возможность эффективно выстроить все производственные процессы. В этот день для участников проекта „Фабрика“ мы провели экскурсию по обучающей площадке, показали основные инструменты и механизмы, необходимые для проведения тренинга. Ребята увлеклись инструментарием, который мы используем в работе. В частности, мы поговорили о семи видах потерь, которые не только крадут наше время при выполнении рабочих задач, но устранение которых позволяет помогает в обычной жизни», — рассказал Виктор Михеев-Даниловцев.

Дети побывали на тренинговой площадке РЦК — «Фабрике процессов», где им рассказали о сути и задачах деловой игры, еженедельно организуемой там для сотрудников промышленных предприятий и организаций социальной сферы. Руководитель направления по управлению проектами и потоками предприятия РЦК Виктор Михеев-Даниловцев провел для ребят небольшое практическое занятие из тренинга по сбору пульта управления регулятора давления газа, рассказал об основных принципах бережливого производства.

«Фабрика процессов» была создана в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в Рязанской области в марте 2020 года. За два года работы свыше 1 100 участников на практике узнали о том, какие возможности дает внедрение технологий бережливого производства на рабочих местах: снижение себестоимости производимых товаров и услуг, повышение конкурентоспособности на рынке, равномерная загрузка работников.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента России Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5%.