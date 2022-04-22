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Милонов предложил запретить торговлю освященными куличами
По его словам, это необходимо, чтобы горожане не пропускали «таинство обряда освящения» угощений и приходили в храмы самостоятельно.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить торговлю освященными куличами. Об этом сообщило РИА Новости.

По его словам, это необходимо, чтобы горожане не пропускали «таинство обряда освящения» угощений и приходили в храмы самостоятельно.

«Получается, что, покупая кулич, который как-то кто-то где-то промышленным способом освятил, ты приобретаешь пакет духовных услуг, и необходимость посетить храм перед Пасхой перестает уже быть необходимостью», — подчеркнул изданию Милонов.

Парламентарий отметил, что в местах, где физической возможности добраться до церкви нет, продажу освященных изделий можно оправдать. «Но в крупных городах, где нет проблемы с тем, чтобы посетить храм и совершить таинство обряда освящения куличей — это неправильно», — добавил Милонов.

Депутат заявил, что он бы предусмотрел «оградительные меры» по ограничению продажи подобных куличей. «Пускай куличи продаются свободно, но освящать их необходимо самому», — заявил парламентарий.