Мэрия Рязани передала в собственность Епархии здание библиотеки Казанского монастыря

Согласно документу, передачу здания в собственность монастыря провели «для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации, определенными ее уставом».

Мэрия Рязани передала в собственность Епархии здание библиотеки Казанского женского монастыря. Соответствующее постановление главы администрации Елены Сорокиной официально опубликовали 19 апреля.

Согласно документу, передачу здания в собственность монастыря провели «для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации, определенными ее уставом».

До этого библиотека площадью 534,7 кв м на улице Фурманов, № 40 находилось в собственности города. Отметим, что здание является выявленным объектом культурного наследия «Библиотека Казанского монастыря», начало XX века.