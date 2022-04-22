Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 23-24 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Концерт «ZaРоссию»

В дворце спорта «Олимпийский» состоится большой концерт в рамках всероссийского музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию». Выступления в рамках марафона проходят в разных городах, в них принимают участие звезды эстрады и рока. В Рязани на концерте выступят Анна Семенович, Джанго и Василий Герелло. Кроме выступления артистов на марафоне пройдет всероссийская эстафета «Свет наших сердец» и лекции экспертов российского общества «Знание». Начало в 17:00.

Шоу «Цирк Легенда»

В рязанском цирке 23 и 24 апреля состоятся последние представления шоу «Цирк Легенда». В нем принимают участие артисты, покорившие 23 страны миры, обладатели высших цирковых наград: «Золотой клоун» в Монте-Карло, цирковой «Оскар» в Лос-Анджелесе, «Платиновая звезда» в Вероне. Зрителей ожидает встреча с медведями-гигантами, королевскими пуделями и южноамериканскими попугаями. По-настоящему завораживает единственный в мире аттракцион с дальневосточным леопардом под куполом цирка, а на манеже зрителей ждет тематический спектакль с участием 24 лошадей элитных пород. Атмосферу праздника создаст веселый клоун со своим уникальным номером с восточно-европейскими бобрами. Начало представлений в 12:00.

Концерт Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа»

В концертном зале Рязанской филармонии 24 апреля выступит Людмила Николаева и ансамбль «Русская душа». Всем любителям настоящих русских песен и романсов конечно же хорошо знакомо это имя — уже двадцать с лишним лет певица неустанно радует публику своими искренними выступлениями. В репертуаре ансамбля есть также и авторские композиции Людмилы Николаевой, написанные в содружестве с известными поэтами, однако основу его составляют все же русские народные песни. Начало концерта в 19:00.

Выступление московской кавер-группы Dark Secret Love в Old Tattoo Bar

В клубе Old Tattoo Bar в эти выходные состоятся сразу два концерта московской кавер-группы Dark Secret Love. Они неоднократно выступали в нашем городе и каждый раз их программы отличались большим разнообразием. 23 апреля выступление будет посвящено группе «Король и Шут». В программе прозвучат все хиты легендарной группы, а также музыканты отметят десятилетие альбома «Жаль, нет ружья». Начало после 19:00.

А 24 апреля группа Dark Secret Love представит программу «Легенды русского рока». Нетрудно догадаться что состоять она будет из песен, которые входят в «золотой фонд» российской рок-музыки. Со сцены прозвучат хиты групп «Алиса», «Кино». «Агата Кристи», «Сплин», «Ария» и многих других. Начало после 19:00.