В Твери при пожаре в военном НИИ погибли люди

Возгорание случилось в одном из помещений на втором этаже административного корпусе.

В Твери произошел пожар в Центральном Научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание случилось в одном из помещений на втором этаже административного корпусе. Спустя время обрушилась кровля.

Сообщается, что сотрудники, находящиеся в здании, выпрыгивали из окон. В результате пожара пострадали 16 человек и два погибли.

На место прибыли 14 машин скорой помощи и спасатели.