В Твери при пожаре в военном НИИ погибли люди
Возгорание случилось в одном из помещений на втором этаже административного корпусе.
В Твери произошел пожар в Центральном Научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны. Об этом в четверг, 21 апреля,
Возгорание случилось в одном из помещений на втором этаже административного корпусе. Спустя время обрушилась кровля.
Сообщается, что сотрудники, находящиеся в здании, выпрыгивали из окон. В результате пожара пострадали 16 человек и два погибли.
На место прибыли 14 машин скорой помощи и спасатели.