Число погибших при пожаре в здании военного НИИ в Твери увеличилось

По последним данным, в результате пожара погибли семь человек, еще 26 пострадали.

Число погибших при пожаре в здании военного НИИ в Твери увеличилось. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По последним данным, в результате пожара погибли семь человек, еще 26 пострадали.

Также сообщается, что огонь удалось локализовать. В настоящее время идет проливка здания.

В результате пожара Центральный НИИ войск воздушно-космической обороны выгорел на площади более, чем 1500 квадратов.

Пожар в тверском НИИ случился в четверг, 21 апреля. Возгорание произошло на втором этаже административного корпуса.