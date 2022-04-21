В Песочне сбили двух пешеходов
Пострадала 55-летняя женщина. Ей оказали медпомощь. 58-летний мужчина также получил травмы, его госпитализировали.
В среду, 20 апреля, в Рязани сбили двух пешеходов на улице Новоселов. Об этом сообщила
ДТП произошло у дома № 21 В по улице Новоселов. 26-летний рязанец на ВАЗ сбил 55-летнюю и 58-летнего местных жителей. По предварительной информации, они пересекали дорогу не по «зебре».
Пострадала 55-летняя женщина. Ей оказали медпомощь. 58-летний мужчина также получил травмы, его госпитализировали.
Проводится проверка.