Умерла бывший руководитель рязанского отделения Центробанка Маргарита Одинцова

Прощание с Маргаритой Одинцовой пройдет в пятницу, 22 апреля, в 12:00 у входа в здание рязанского отделения Центробанка по адресу: улица Соборная, дом № 20.

Умерла бывший руководитель рязанского отделения Центробанка Маргарита Одинцова. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации рязанских банков в четверг, 21 апреля.

Маргарита Одинцова возглавляла областное управление Центрального Банка России почти 20 лет.

«Все руководители рязанских банков, все участники нашей ассоциации будет с уважением и теплым чувством вспоминать о том, что нам довелось жить и работать рядом с человеком, задававшим высокий стандарт профессиональной деятельности и личностной вовлеченности в ее результативность», — выразили соболезования в ассоциации рязанских банков «Банкирский дом».

В Прио-Внешторгбанке отметили, что Маргарита Одинцова демонстрировала четкую приверженность корпоративной этике и высоким стандартам государственной службы. Руководство банка также выразило слова соболезнования в адрес ее родных и близких.

Прощание с Маргаритой Одинцовой пройдет в пятницу, 22 апреля, в 12:00 у входа в здание рязанского отделения Центробанка по адресу: улица Соборная, дом № 20.