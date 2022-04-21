Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
10°
ЦБ USD 77.08 -1.95 21/04
ЦБ EUR 83.27 -2.7 21/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Пять способов подготовить стол к Пасхе
Заодно расскажем, сколько в этом году вы потратите на п...
5 часов назад
415
Книги про книги: 10 удивительных историй из книжных магазинов
В апреле в сети книжных магазинов «Читай-город» проходи...
Вчера 19:43
836
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
19 апреля 2022 18:34
3 446
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
6 442
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские полицейские поймали автомобильных воров
Они планировали сбыть детали автомобиля.

В Рязани полицейские раскрыли кражу автомобиля. Подробности в четверг, 21 апреля, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 38-летний мужчина и заявил, что у него угнали «ВАЗ-2101», который ранее он припарковал у своего дома. Дежурный полицейский записал данные пропавшего автомобиля и объявил план «Перехват». Вскоре экипаж ДПС заметил разыскиваемый автомобиль вблизи пунктов приема вторсырья на окраине города. Тогда же задержали и причастных к угону.

Похитителями легковушка оказались четверо рязанцев в возрасте от 18 до 27 лет. Они готовились сбыть один из агрегатов автомобиля. Похищенное изъяли.

Полицейским они признались, что они специально искали автомобиль, который легко взломать. Повредив водительскую дверь, они забрались в салон и завели двигатель. На машине злоумышленники доехали до пункта приема вторсырья.

В отношении злоумышленников завели уголовное дело. Им грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.