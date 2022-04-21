Рязанские полицейские поймали автомобильных воров

Они планировали сбыть детали автомобиля.

В Рязани полицейские раскрыли кражу автомобиля. Подробности в четверг, 21 апреля, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 38-летний мужчина и заявил, что у него угнали «ВАЗ-2101», который ранее он припарковал у своего дома. Дежурный полицейский записал данные пропавшего автомобиля и объявил план «Перехват». Вскоре экипаж ДПС заметил разыскиваемый автомобиль вблизи пунктов приема вторсырья на окраине города. Тогда же задержали и причастных к угону.

Похитителями легковушка оказались четверо рязанцев в возрасте от 18 до 27 лет. Они готовились сбыть один из агрегатов автомобиля. Похищенное изъяли.

Полицейским они признались, что они специально искали автомобиль, который легко взломать. Повредив водительскую дверь, они забрались в салон и завели двигатель. На машине злоумышленники доехали до пункта приема вторсырья.

В отношении злоумышленников завели уголовное дело. Им грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.