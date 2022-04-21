Россия включила Марка Цукерберга в санкционный список граждан США
Помимо Марка Цукерберга, в список санкций внесли еще 28 американцев. Среди них бизнесмены, топ-менеджеры, представители политических элит и журналисты, «формирующие русофобскую повестку дня».
Россия включила Марка Цукерберга в санкционный список граждан США. Информация об этом в четверг, 21 апреля,
Помимо Марка Цукерберга, в список санкций внесли еще 28 американцев. Среди них бизнесмены, топ-менеджеры, представители политических элит и журналисты, «формирующие русофобскую повестку дня».
Фигурантам списка бессрочно запрещен въезд в Россию.
Уточняется, что санкции против США ввели в ответ на санкции против российских граждан, которые Белый Дом постоянно расширяет.
В МИД добавили, что перечень стоп-листа будет расширяться.