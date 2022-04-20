Рязанский хлебозавод № 3 реорганизуют в акционерное общество

Такая мера, по словам и.о. заместителя главы администрации города Олега Федина, позволит привлекать средства инвесторов, а также кредиты коммерческих банков и вкладывать средства в модернизацию завода. Также завод сохранит право на федеральные субсидии.

Рязанский хлебозавод № 3 реорганизуют в акционерное общество. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил и.о. заместителя главы администрации города Олег Федин на заседании гордумы.

По его словам, в соответствии с федеральным законодательством нужно реорганизовать до 2025 года. Рязанский хлебозавод реорганизуют на год раньше, но 100% акций останутся за муниципалитетом. В этом случае гордума будет исполнять функции совета акционеров, сохранив депутатский контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Уточняется, что такая мера позволит привлекать средства инвесторов, а также кредиты коммерческих банков и вкладывать средства в модернизацию завода. Также завод сохранит право на федеральные субсидии.

По словам главы муниципального образования Татьяны Панфиловой, сейчас предприятие работает лишь на 15%. При этом за год, благодаря мерам господдержки, чистая прибыль завода превысила 28 миллионов рублей.

Что касается работников предприятия — на рабочий процесс реорганизация не повлияет. По словам директора Елены Будановой, все сотрудники останутся работать на своих местах, все соцгарантии сохранят. Предприятие планирует наращивать объемы производства, для этого ведется поиск новых рынков сбыта. В частности, достигнута договоренность о поставке продукции рязанского хлебозавода в учреждения социальной сферы Луховиц и Луховицкого района. Также на данной территории планируется открытие 19 новых торговых точек.