Полиция рассказала, как утонул автомобиль в Семчине

Фотографии машины появились в соцсетях во вторник, 19 апреля.

В рязанском УМВД рассказали РЗН. инфо о ситуации с «плавающим» автомобилем в Семчине.

Отмечается, что в полицию никто с заявлением не обращался. Однако правоохранители проверили данные. Они нашли владельца машины.

Выяснилось, что в поле у рязанца сломался автомобиль. Он не смог ни у кого попросить помощи. Поэтому он забрал документы, ценные вещи и ушел. Вернувшись спустя сутки, мужчина увидел, что вода сильно подтопила машину.

Напомним, об утонувшем в Семчине автомобиле сообщили в соцсетях во вторник, 19 апреля.