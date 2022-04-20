Полиция рассказала, как утонул автомобиль в Семчине
Фотографии машины появились в соцсетях во вторник, 19 апреля.
В рязанском УМВД рассказали РЗН. инфо о ситуации с «плавающим» автомобилем в Семчине.
Отмечается, что в полицию никто с заявлением не обращался. Однако правоохранители проверили данные. Они нашли владельца машины.
Выяснилось, что в поле у рязанца сломался автомобиль. Он не смог ни у кого попросить помощи. Поэтому он забрал документы, ценные вещи и ушел. Вернувшись спустя сутки, мужчина увидел, что вода сильно подтопила машину.
Напомним, об утонувшем в Семчине автомобиле сообщили в соцсетях во вторник, 19 апреля.