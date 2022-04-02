В Рязани оборудуют парковку возле ярмарки на улице Дзержинского

В Рязани возле новой ярмарки выходного дня на улице Дзержинского обустроят парковку. Об этом рассказала мэр Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

В Рязани возле новой ярмарки выходного дня на улице Дзержинского обустроят парковку. Об этом рассказала мэр Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

В первый день работы ярмарки Сорокина приехала, чтобы посмотреть, как организовано пространство, удобно ли жителям и продавцам. По ее словам, площадка свободная — увеличено число мест, которые предоставили производителям. Горожане могут приобрести молочные продукты, хлеб, мясо, фрукты и овощи.

Сорокина рассказала и о проблемах.

«Главный вопрос, с которым обращались жители, — это организация парковочного пространства. Надо делать парковку. К следующей субботе обустроим ее. Земля муниципальная, пока не построим школу, ярмарка выходного дня будет проходить на площадке УРТ. Место удобное для большинства посетителей — остановки общественного транспорта рядом, люди говорят, что добираются сюда без проблем. Но есть и те, для кого улица Дзержинского находится далеко от их места жительства. Чтобы решить все вопросы, устранить недочеты, учесть мнения и покупателей, и продавцов, мы сейчас собираем предложения рязанцев», — написала глава администрации города.