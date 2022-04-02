Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
Вск, 03
Пнд, 04
-1°
ЦБ USD 83.43 0.02 02/04
ЦБ EUR 92.15 -0.34 02/04
Нал. USD 77.00 / 95.00 09:05
Нал. EUR 80.00 / 100.00 09:05
Новости
Публикации
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 2022 15:55
2 784
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
14 847
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
7 409
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
20 604
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани оборудуют парковку возле ярмарки на улице Дзержинского
В Рязани возле новой ярмарки выходного дня на улице Дзержинского обустроят парковку. Об этом рассказала мэр Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

В Рязани возле новой ярмарки выходного дня на улице Дзержинского обустроят парковку. Об этом рассказала мэр Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

В первый день работы ярмарки Сорокина приехала, чтобы посмотреть, как организовано пространство, удобно ли жителям и продавцам. По ее словам, площадка свободная — увеличено число мест, которые предоставили производителям. Горожане могут приобрести молочные продукты, хлеб, мясо, фрукты и овощи.

Сорокина рассказала и о проблемах.

«Главный вопрос, с которым обращались жители, — это организация парковочного пространства. Надо делать парковку. К следующей субботе обустроим ее. Земля муниципальная, пока не построим школу, ярмарка выходного дня будет проходить на площадке УРТ. Место удобное для большинства посетителей — остановки общественного транспорта рядом, люди говорят, что добираются сюда без проблем. Но есть и те, для кого улица Дзержинского находится далеко от их места жительства. Чтобы решить все вопросы, устранить недочеты, учесть мнения и покупателей, и продавцов, мы сейчас собираем предложения рязанцев», — написала глава администрации города.