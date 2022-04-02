Эксперты рассказали о стабилизации цен на электронику в России

В России после сильного рывка цен на рынке электроники происходит откат и стабилизация. Об этом рассказала агентству «Прайм» digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева.

В России после сильного рывка цен на рынке электроники происходит откат и стабилизация. Об этом рассказала агентству «Прайм» digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева.

По данным интернет-ритейлера «Ситилинк», на фоне укрепления рубля некоторые ноутбуки дешевеют на 20%.

Сорвачева пояснила, что в дальнейшем не стоит ждать повышения цен и дефицита, так как рынок электроники частично уже перестроил логистику и будет двигаться в этом направлении.

«В любом случае отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении не стоит ожидать повышения цен и дефицита», — подытожила Сорвачева.