В Chanel объяснили отказ продавать товары покупателям из России

Бренд Chanel объяснил отказ продавать товары россиянам. Это якобы обусловлено требованиями санкций. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает ТАСС.

Бренд Chanel объяснил отказ продавать товары россиянам. Это якобы обусловлено требованиями санкций. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает ТАСС .

«Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», — сообщается в заявлении.

Ранее в интернете стали появляться заявления россиянок, которым в Дубае не продали сумку Chanel без подписания заявления о том, что покупатель не живет в России и не будет ввозить туда вещь.

В компании напомнили, что пакет санкций Евросоюза и Швейцарии запрещает «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в Российской Федерации либо для использования в Российской Федерации». Речь идет о товарах дороже 300 евро.