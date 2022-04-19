В лесополосе Ряжского района местный житель нашел боеприпас времен Великой Отечественной войны

Прибывшие сотрудники ОМОН установили, что это 82-мм мина со следами коррозии.

В Ряжском районе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.

Боеприпас припас нашел местный житель в лесополосе. Прибывшие сотрудники ОМОН установили, что это 82-мм мина со следами коррозии. Боеприпас уничтожили вдали от населенных пунктов.