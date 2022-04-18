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В рязанских лесах появились первые сморчки
Грибы заметили около села Мельхово Чучковского района.

В рязанских лесах появились первые сморчки. Об этом пишет портал «Искра.Online».

Грибы заметили около села Мельхово Чучковского района.

«Сейчас сморчки заметны на ровной корке из прошлогодней листвы. Они появились в начале недели вблизи заболоченных мест и в низинах. Сморчки растут совсем недолго, буквально неделю-другую и пропадают», — рассказал житель деревни Земледелец Алексей Давыдов.

Грибник отметил, что у сморчков есть недостаток: из извилин шляпки гриба сложно вычищается песок, поэтому при сборе часть гриба, которая находится ближе к корню, надо обрезать. Чтобы песок вышел из грибов, их надо кипятить на большом огне.

Алексей Давыдов рассказал, что сморчки можно варить или сушить. У них особенный вкус, а шляпка похожа на грецкий орех.