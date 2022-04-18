В Песочне в аварии пострадал четырехлетий ребенок
ДТП произошло в пятницу, 15 апреля, в 14:20, на улице Шереметьевской около дома № 6.
В Песочне в аварии пострадал четырехлетий ребенок. Об этом
ДТП произошло в пятницу, 15 апреля, в 14:20, на улице Шереметьевской около дома № 6. 35-летняя рязанка за рулем Nissan Primera на перекрестке проехала на «красный» и столкнулась с Lada Granta, которой управляла 35-летняя жительница Рязани.
В аварии пострадала четырехлетняя пассажирка Lada. Ребенка увезли в больницу.
Проводится проверка.