В Москве нашли убитой семью бизнесмена Владислава Аваева
По предварительной информации, 51-летний бизнесмен застрелил свою жену и 13-летнюю дочь, а затем покончил с собой.
В Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Об этом сообщил
Тела нашли на Университетском проспекте. По предварительной информации, 51-летний бизнесмен застрелил свою жену и 13-летнюю дочь, а затем покончил с собой.
На месте работают следователи. Уточняются обстоятельства произошедшего.
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