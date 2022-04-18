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В Москве нашли убитой семью бизнесмена Владислава Аваева
По предварительной информации, 51-летний бизнесмен застрелил свою жену и 13-летнюю дочь, а затем покончил с собой.

В Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Об этом сообщил Mash.

Тела нашли на Университетском проспекте. По предварительной информации, 51-летний бизнесмен застрелил свою жену и 13-летнюю дочь, а затем покончил с собой.

На месте работают следователи. Уточняются обстоятельства произошедшего.

Известно,

Фото с сайта БФУ имени Канта