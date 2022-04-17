В Рязанской области сняли полярное сияние
На территории Рязанской области 14 апреля сняли на видео редкое явление для средней полосы России — полярное сияние. Ролик опубликован в соцсетях.
На территории Рязанской области 14 апреля сняли на видео редкое явление для средней полосы России — полярное сияние. Ролик опубликован в
Короткое Timelapse видео снял на озере Кораблинском Борис Мархель.
Напомним, зимой фотограф Евгений Пиратинский сделал снимки полярного сияния возле деревни Деулино Рязанского района.