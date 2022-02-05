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Под Рязанью сняли полярное сияние
Фотограф Евгений Пиратинский сделал снимки полярного сияния. Кадры сняты возле деревни Деулино Рязанского района. Снимки он опубликовал в своем Instagram.

Фотограф Евгений Пиратинский сделал снимки полярного сияния. Кадры сняты возле деревни Деулино Рязанского района. Фото он опубликовал в своем Instagram.

«Поменять планы за вечер три раза и сорваться в ночь на наблюдения по тревоге? Мой вариант! Можете поздравить, мы опять поймали полярное сияние в Рязань-сити», — говорится в посте.