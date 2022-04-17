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В ДТП на Ряжском шоссе погибла 36-летняя женщина
В Рязани на Ряжском шоссе при столкновении двух легковушек погибла 36-летняя женщина-водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на Ряжском шоссе при столкновении двух легковушек погибла 36-летняя женщина-водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 17 апреля, примерно в 17:10 на Ряжском шоссе, 318. Столкнулись Chevrolet Cruze, который, по предварительной информации, выехал на встречную полосу, и Volkswagen Polо.

В результате ДТП 36-летняя водитель Volkswagen погибла, 41-летний водитель Chevrolet получил травмы.

Проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, ранее РЗН. инфо публиковал видео с места аварии.