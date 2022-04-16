В Канищеве при лобовом столкновении легковушек пострадали пять человек

В Рязани на улице Бирюзова в пятницу, 15 апреля, примерно в 22:45 столкнулись Renault Logan и Ford Focus. Пострадали пять человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на улице Бирюзова в пятницу, 15 апреля, примерно в 22:45 столкнулись Renault Logan и Ford Focus. Пострадали пять человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на регулируемом перекрестке. В результате ДТП пострадали водители обеих машин, а также два пассажира Renault и один пассажир Ford.

Проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.