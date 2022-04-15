Жителей ЦФО ждет «холодная месть зимы»

Температура будет достигать днем местами до +3, +5 градусов.

В выходные, 16 и 17 апреля, в Московскую область вернутся снегопады. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист уточнил, что происходящее в регионе нельзя назвать аномалией.

«Происходит холодная месть зимы. Это случается ежегодно, но в разные сроки», — отметил Шувалов.

По его словам, в апреле холода вернутся в регион. Он напомнил, что последние заморозки могут возникнуть в начале июня, а снег может выпадать до конца мая.

Шувалов сообщил, что «месть» зимы будет длиться всего два дня. Он заявил, что в понедельник вернется тепло. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима вернется на территорию всей Центральной России, передает РИА Новости . Ожидаются ливни, мокрый снег. По его словам, снежный покров может достигнуть толщины до 3-5 сантиметров.

Тишковец заявил, что температура будет достигать днем местами до +3, +5 градусов.

«Снежные заряды продержатся до конца выходных», — добавил метеоролог.