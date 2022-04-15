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Жителей ЦФО ждет «холодная месть зимы»
Температура будет достигать днем местами до +3, +5 градусов.

В выходные, 16 и 17 апреля, в Московскую область вернутся снегопады. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист уточнил, что происходящее в регионе нельзя назвать аномалией.

«Происходит холодная месть зимы. Это случается ежегодно, но в разные сроки», — отметил Шувалов.

По его словам, в апреле холода вернутся в регион. Он напомнил, что последние заморозки могут возникнуть в начале июня, а снег может выпадать до конца мая.

Шувалов сообщил, что «месть» зимы будет длиться всего два дня. Он заявил, что в понедельник вернется тепло. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима вернется на территорию всей Центральной России, передает РИА Новости. Ожидаются ливни, мокрый снег. По его словам, снежный покров может достигнуть толщины до 3-5 сантиметров.

Тишковец заявил, что температура будет достигать днем местами до +3, +5 градусов.

«Снежные заряды продержатся до конца выходных», — добавил метеоролог.