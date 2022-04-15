В Туле умер народный артист РСФСР Борис Заволокин

Ему было 82 года.

В Туле умер народный артист РСФСР Борис Заволокин. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

Борису Заволокину было 82 года. Соболезнования выразил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил свои соболезнования.

«Всю свою жизнь он сохранял безграничную преданность любимому делу и высоким идеалам служения искусству. Это невосполнимая утрата для тульского края и всей российской культуры. Добрую память о Борисе Федоровиче мы навсегда сохраним в наших сердцах», — процитировала главу региона пресс-служба правительства.

Борис Заволокин родился в Туле в 1939 году. С конца 1980-ых он служил в Тульском академическом театре драмы. Среди его известных работ — роли в спектаклях «Машенька», «Кони привередливые», «Сказ о тульском Левше» и другие. Он снимался в сериале «Апостол», фильмах «Прости, прощай», «Петр Рябинкин». За работу он удостоен звания почетного гражданина Тульской области.