В Туле умер народный артист РСФСР Борис Заволокин. Об этом сообщило
Борису Заволокину было 82 года. Соболезнования выразил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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«Всю свою жизнь он сохранял безграничную преданность любимому делу и высоким идеалам служения искусству. Это невосполнимая утрата для тульского края и всей российской культуры. Добрую память о Борисе Федоровиче мы навсегда сохраним в наших сердцах», — процитировала главу региона пресс-служба правительства.
Борис Заволокин родился в Туле в 1939 году. С конца 1980-ых он служил в Тульском академическом театре драмы. Среди его известных работ — роли в спектаклях «Машенька», «Кони привередливые», «Сказ о тульском Левше» и другие. Он снимался в сериале «Апостол», фильмах «Прости, прощай», «Петр Рябинкин». За работу он удостоен звания почетного гражданина Тульской области.