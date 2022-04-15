В России усилят контроль за выпиской рецептов на препараты

Впредь медорганизации обяжут контролировать выписки «рецептов». Документ является продолжением кампании по наведению порядка в цепочке «врач-пациент-аптека».

В России усилят контроль за выпиской рецептов на препараты. Соответствующее поручение дал Росздравнадзор, говорится на сайте ведомства.

Впредь медорганизации обяжут контролировать выписки «рецептов». Документ является продолжением кампании по наведению порядка в цепочке «врач-пациент-аптека».

«В целях своевременного приобретения пациентами лекарственных препаратов для лечебного процесса Росздравнадзор предлагает руководителям медицинских организаций усилить контроль за выпиской медицинскими работниками лекарственных препаратов рецептурного отпуска на бумажном носителе или на рецептурном бланке в форме электронного документа в соответствии с законодательством РФ», — говорится в письме.