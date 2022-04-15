Ракетный крейсер Черноморского флота затонул при буксировке

Судно затонуло из-за повреждений после детонации боезапасов.

Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Минобороны.

Во время буксировки начался шторм. Судно затонуло из-за повреждений после детонации боезапасов.

«При буксировке крейсера „Москва“ в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — заявили в военном ведомстве.

Пожар на крейсере «Москва» случился в ночь на 14 апреля. Из-за этого сдетонировал боезапас. Никто из экипажей не пострадал. Позже огонь на судне удалось локализовать.