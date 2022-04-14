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Минобороны: очаг возгорания на крейсере Черноморского флота «Москва» локализовали
Также уточняется, что несмотря на пожар, крейсер остался на плаву. Основное ракетное вооружение удалось спасти, а экипаж эвакуировали на корабли, находившиеся вблизи Черноморского флота.

Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализовали. Об этом сообщили в Минобороны.

«Очаг возгорания на крейсере „Москва“ локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что несмотря на пожар, крейсер остался на плаву. Основное ракетное вооружение удалось спасти, а экипаж эвакуировали на корабли, находившиеся вблизи Черноморского флота.

В настоящее время специалисты работают над буксировкой корабля в порт и устанавливают причины ЧП.

Напомним, возгорание крейсера произошло утром в четверг, 14 апреля. Из-за пожара сдетонировал боезапас.