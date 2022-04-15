Полиция опубликовала фото с места ДТП с фурой на улице Ситниковской
В ДТП пострадали два чкловека.
Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места ДТП, произошедшего на улице Ситниковской. Снимки опубликованы на
ДТП произошло около 10:30 в четверг, 14 апреля, в Рязани у дома № 118б по улице Ситниковской. 45-летний житель Рязанской области на Mercedes Benz Axor врезался в здание АТЦ «Луч». Автомобиль повредил стену и заехал внутрь здания, где повредил машину Mercedes GLS300, стоящую на ремонте и сбил 39-летнего слесаря, проводившего работы.
Пострадали водитель и слесарь. Их доставили в больницу. Проводится проверка.
Ранее появилось видео с места аварии.