Полиция опубликовала фото с места ДТП с фурой на улице Ситниковской

В ДТП пострадали два чкловека.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места ДТП, произошедшего на улице Ситниковской. Снимки опубликованы на сайте ведомства.

ДТП произошло около 10:30 в четверг, 14 апреля, в Рязани у дома № 118б по улице Ситниковской. 45-летний житель Рязанской области на Mercedes Benz Axor врезался в здание АТЦ «Луч». Автомобиль повредил стену и заехал внутрь здания, где повредил машину Mercedes GLS300, стоящую на ремонте и сбил 39-летнего слесаря, проводившего работы.

Пострадали водитель и слесарь. Их доставили в больницу. Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места аварии.