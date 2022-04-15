Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

«Karlsson Haus»

В рязанском театре кукол в эти выходные проходят гастроли петербургского театра «Karlsson Haus». Утром 16 апреля артисты представят спектакль «Домашние монстры». Зрители увидят жизнь обычного дома, который заполнили вредные, но забавные соседи. Один занял ванную комнату и поет там арии, другой проводит странные эксперименты на чердаке, третий выпил весь кофе, а остальные похожи на настоящих монстров. А когда в доме живут такие существа, жизнь превращается в забавное приключение. Начало спектаклей в 10, 12 и в 14 часов.

16 и 17 апреля на сцене рязанского театра кукол «Karlsson Haus» покажет спектакль «Ваня» — обладатель многочисленных театральных наград. Сюжет рассказывает о Драконе, который непременно живет где-то рядом, а если его нет, то надо его выдумать, иначе зачем тогда нужны герои. А сразиться с чудищем должен, конечно же Ваня, как и полагается в русской сказке. Именно об этом, а также о загадочной русской душе и поведает зрителям этот спектакль. Начало в 18 и в 20 часов.

Кроме того, утром 17 апреля театр «Karlsson Haus» подарит рязанским зрителям сказку «Муми-тролль и шляпа волшебника» по мотивам произведений Туве Янссон. Трогательный спектакль переносит в страну, где самые обыкновенные события способны сделать необыкновенно счастливыми — в Муми-дол, где каждый день — праздник сам по себе и без всякого повода. Начало спектаклей в 10, 12 и в 14 часов.

«Черный кот»

В рязанском «Дворце молодежи» 16 и 17 апреля пройдет самое масштабное и долгожданное событие — фестиваль танца «Черный кот». Формат фестиваля продолжает свою традицию — лучших танцоров выберут зрители. В этом году он пройдет с участием иногородних коллективов. И, конечно же, выступят и рязанские коллективы, прошедшие серьезный отбор. Начало фестивальных показов: 16 апреля в 16 часов, 17 апреля — в 14 часов.

«Трио Геннадия Филина»

В концертном зале рязанской филармонии 16 апреля выступит «Трио Геннадия Филина» — сольный проект лидера джазовой группы Feelin’s. Появившись всего три года назад, проект сразу успешно проявил себя на филармонических сценах нескольких городов России. Музыка Геннадия Филина представляет собой симбиоз авторского джаза и неоклассики. Название концерта — «Музыка ярких образов» прекрасно отражает саму суть выступлений, когда каждое произведение мгновенно захватывает слушателя и увлекает его за собой в путешествие. Начало концерта в 17 часов.

«Щенячий патруль»

17 апреля на сцене МКЦ состоится шоу для юных зрителей «Щенячий патруль». Отважные щенки всегда готовы прийти на помощь, но в этот раз помощь нужна им самим. Мэр Гудвей поручила Райдеру провести экскурсию для юных жителей Бухты приключений, что бы пополнить ряды спасателей новыми героями. Но именно в этот день, когда щенячий патруль должен показать экскурсию, на базу кто-то пробрался и перевернул все вверх дном, устроил пожар и обесточил базу. Дети наравне с артистами смогут принять участие в шоу и помочь героям. Начало в 12 часов.

Сольный концерт Романа Филиппова

В кафе-клубе «Старый парк» 17 апреля выступит с сольным концертом Роман Филиппов — один из ярчайших представителей «новой волны» авторской песни. К нему очень точно подходит определение «поэт с гитарой», который творит музыку абсолютно всем — звуками, рифмами, улыбкой и взглядом. Начало концерта в 19 часов.

Концерт Catharsis

В клубе Old Tattoo Bar 17 апреля с юбилейным концертом выступит группа Catharsis — один из флагманов отечественной тяжелой сцены. Большая насыщенная программа включает в себя все лучшее за 25 лет существования коллектива. А на десерт в рамках концерта группа представит свой новейший сингл. Также в концерте примет участие московская группа «Эсента». Начало после 19 часов.