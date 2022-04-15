Полиция обратилась к рязанцам из-за случаев телефонного мошенничества

За последние сутки двое жителей региона потеряли 728 тысяч рублей.

В Рязани за сутки два человека стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщило региональное УМВД .

В общей сложности рязанцы лишились 728 тысяч рублей. В обоих случаях жертвами позвонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов и сообщали о попытках снятия денег со счетов. Злоумышленники использовали подменные номера, предлагали позвонить в приемные организаций и убедиться, что сотрудники действительно там работают.

В итоге преступники убеждали пострадавших переводить деньги на «резервные счета». Так, 29-летний рязанец перечислил преступникам 388 тысяч рублей, а 34-летний тумчанин — 340 тысяч рублей.

Возбуждены дела по статье 159 УК РФ.

Также полиция обратилась к рязанцам из-за случаев телефонного мошенничества. Они упомянули, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят персональных данных, реквизитов карт по телефону и не предлагают совершить операций. Правоохранители не рекомендовали брать трубку, если звонок идет с неизвестных номеров — особенно, если он начинается с 8-800, 8-495, 8-499. Также они посоветовали не реагировать на уговоры мошенников, сообщающих о подозрительных операциях на счете и требующих назвать номер банковской карты, ее дату действия и код с тыльной стороны.