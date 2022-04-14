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В ДТП с фурой на Ситниковской улице пострадали два человека
По предварительной информации, 46-летний водитель фуры Mercedes не справился с управлением и врезался в здание, в котором расположен шиномонтаж. Также тягач зацепил 40-летнего мужчину, который находился внутри строения.

Полиция рассказала подробности ДТП с участием фуры на улице Ситниковской. Информацию предоставила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 14 апреля, примерно в 10.30 вблизи дома № 118Б по улице Ситниковской. По предварительной информации, 45-летний водитель фуры Mercedes не справился с управлением и врезался в здание АТЦ «Луч», в котором расположен шиномонтаж. Он зацепил стоящий на ремонте автомобиль и сбил 39-летнего слесаря.

Водителя фуры и пострадавшего мужчину доставили в больницу.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в сети появились кадры последствий этой аварии.