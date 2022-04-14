В ДТП с фурой на Ситниковской улице пострадали два человека

По предварительной информации, 46-летний водитель фуры Mercedes не справился с управлением и врезался в здание, в котором расположен шиномонтаж. Также тягач зацепил 40-летнего мужчину, который находился внутри строения.