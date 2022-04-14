Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области

Пострадали семь мирных жителей, двое из них в тяжелом состоянии. В их числе — беременная женщина.

В Брянской области ВСУ обстреляли поселок. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем telegram-канале.

Украинские военные обстреляли поселок Климово. Пострадали семь мирных жителей, двое из них в тяжелом состоянии.

«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС», — заявил он.

По данным Минздрава, среди пострадавших есть беременная женщина, она в удовлетворительном состоянии, ребенок в состоянии средней тяжести. Ее готовят к транспортировке в Брянскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что брянских школьников переведут на дистанционное обучение. Это касается образовательных учреждений, которые граничат с Черниговской и Сумской областями Украины.