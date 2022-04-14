В Брянской области ряд школ перейдет на дистанционное обучение

Это связано с сообщениями об обстреле погранпоста и поселка Климово.

В Брянской области ряд школ перейдет на дистанционное обучение. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.

Речь идет об учреждениях в приграничных районах. Это связано с сообщениями об обстреле погранпоста и поселка Климово.

«В приграничных районах школы переходят на дистанционное обучение с завтрашнего дня», — сообщил представитель облправительства.

По информации губернатора региона, после обстрела Климово с украинской стороны есть пострадавшие. Им оказывают помощь.

Отмечается, что с шестью районами Брянской области граничат Сумская и Черниговская области. В регионе ввели желтый уровень террористической опасности.