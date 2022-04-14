Украинские военные обстреляли село в Белгородской области

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, украинские военные обстреляли село Сподарюшино Грайворонского городского округа.

ВСУ обстреляли населенный пункт в Белгородской области. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

По его словам, украинские военные обстреляли село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Также он сообщил, что жителей сел Безымено и Сподарюшино эвакуировали.

«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет», — уточнил он.

Украинская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок в Брянской области.