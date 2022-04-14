Украинские военные обстреляли село в Белгородской области
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, украинские военные обстреляли село Сподарюшино Грайворонского городского округа.
ВСУ обстреляли населенный пункт в Белгородской области. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
По его словам, украинские военные обстреляли село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Также он сообщил, что жителей сел Безымено и Сподарюшино эвакуировали.
«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет», — уточнил он.
Украинская сторона пока не прокомментировала эту информацию.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок в Брянской области.