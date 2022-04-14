Twitch заблокировал некоторые аккаунты после доклада о «пророссийской пропаганде»

Отчет сделала НКО Tech Transparency Project.

Стриминговый сервис Twitch заблокировал некоторые аккаунты после доклада Tech Transparency Project о распространении на платформе «пророссийской пропаганды». Об этом сообщила газета Financial Times .

По данным издания, в отчете организации указывалась информация об учетных записях, якобы распространявших «ложную прокремлевскую информацию». К таковой, пишет газета, причислены «заявления о биолабораториях на территории Украины».

В материале указано, что представитель Twitch заявил, что после предоставления результатов исследования, на платформе заблокировали упомянутые в докладе аккаунты. Также сервис проводит расследование в отношении нескольких других.

«Хоть мы по-прежнему и наблюдаем небольшое количество вредоносных дезинформаторов в Twitch, мы в соответствии с этой политикой приостановили работу нескольких нарушающих правила каналов, включая некоторые, которые были специально предназначены для распространения дезинформации, связанной с кризисом на Украине», — приводит издание слова представителя.

Директор TTP Кэти Пол отметила, что ряд учетных записей были монетизированы.

Twitch отказался комментировать блокировку конкретных аккаунтов, чтобы «защитить конфиденциальность вовлеченных лиц».