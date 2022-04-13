Приложение «Сбербанк Онлайн» исчезло из магазина Google Play

Днем ранее его удалили из App Store.

Приложение «Сбербанк Онлайн» недоступно для загрузки и обновлений в магазине Google Play. Об этом сообщило « РИА Новости » со ссылкой на пресс-службу банка.

Ограничения связаны с введенными международными санкциями. При этом, ранее установленное приложение функционирует. Никаких ограничений на его использование нет. «Сбер» не рекомендовал удалять приложение.

Также пользователи Android смогут скачать «Сбербанк Онлайн» по ссылке на официальном сайте банка. Для проведения необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию приложения, адапитрованную для мобильных устройств, сообщили в организации.

Напомним, ранее «Сбербанк Онлайн» исчез из магазина App Store.