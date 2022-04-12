Приложение «Сбербанк Онлайн» перестало быть доступным для пользователей App Store

По информации банка, это связано с наложенными санкциями.

Приложение «Сбербанк онлайн» перестало быть доступным для пользователей App Store. Об этом сообщило издание RT со ссылкой на пресс-службу банка.

Мобильное приложение нельзя обновить и скачать из магазина. По информации организации, это связано с наложенными санкциями.

При этом отмечается, что ранее установленные приложения работают. Ограничений по их использованию нет.

«Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию „Сбербанк Онлайн“, которая адаптирована для мобильных устройств», — добавили в организации.