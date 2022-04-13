Минздрав прокомментировал закрытие роддома № 4 в Рязани на улице Крупской

Ранее стало известно, что на базе роддома № 4 в Рязани откроется создадут многопрофильный хирургический блок.

Минздрав прокомментировал закрытие роддома № 4 в Рязани на улице Крупской. Соответствующее сообщение в соцсетях опубликовали во вторник, 12 апреля.

Несколько пользователей поинтересовались, закроется ли роддом № 4. Власти опровергать эту информацию не стали.

«В соответствии с существующими нормами в регионе имеется достаточное количество коек для оказания акушерско-гинекологической помощи. Работают в городе Областной клинический перинатальный центр, родильные дома 1 и 2, акушерские пункты в межрайонных центрах», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на базе роддома № 4 в Рязани откроется многопрофильный хирургический блок. В 2019 году минздрав называл информацию о закрытии роддома «фейком».

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