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В Рязани создадут многопрофильный хирургический блок
Больница появится на базе бывшего роддома № 4.

В Рязани создадут многопрофильный хирургический блок. Об этом сообщили в telegram-канале «Рязанская область».

Больница появится на базе бывшего роддома № 4.

Накануне вопрос передачи имущества обсудили на совещании. «Это эффективное решение, которое позволит создать в регионе еще одну мощную современную больницу с хорошей высокотехнологичной базой», — заявил губернатор Николай Любимов.

По словам главы региона, в учреждении планируют открыть крупный многопрофильный хирургический блок. В него, в частности, войдут отделения онкогематологии и кардиологии. В его работе задействуют практикующих докторов наук и профессоров РязГМУ.