В Рязани создадут многопрофильный хирургический блок
Больница появится на базе бывшего роддома № 4.
В Рязани создадут многопрофильный хирургический блок. Об этом сообщили в
Больница появится на базе бывшего роддома № 4.
Накануне вопрос передачи имущества обсудили на совещании. «Это эффективное решение, которое позволит создать в регионе еще одну мощную современную больницу с хорошей высокотехнологичной базой», — заявил губернатор Николай Любимов.
По словам главы региона, в учреждении планируют открыть крупный многопрофильный хирургический блок. В него, в частности, войдут отделения онкогематологии и кардиологии. В его работе задействуют практикующих докторов наук и профессоров РязГМУ.