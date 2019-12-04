В минздраве прокомментировали «закрытие» роддома №4

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Рязанка пожаловалась на закрытие роддома №4 в группе «Новости Рязани ВКонтакте». В минздраве прокомментировали эту информацию.
В министерстве уточнили, что в сети «в очередной раз распространили не соответствующую действительности информацию о закрытии учреждения».
«В настоящее время разрабатывается план мероприятий по изменению статуса родильного дома, который в перспективе станет структурным подразделение Областного клинического перинатального центра», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что медпомощь женщинам будут оказывать на территории больницы №10.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.