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15:03, 4 декабря 2019 861
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В минздраве прокомментировали «закрытие» роддома №4

В минздраве прокомментировали «закрытие» роддома №4

Рязанка пожаловалась на закрытие роддома №4 в группе «Новости Рязани ВКонтакте». В минздраве прокомментировали эту информацию.

В министерстве уточнили, что в сети «в очередной раз распространили не соответствующую действительности информацию о закрытии учреждения».

«В настоящее время разрабатывается план мероприятий по изменению статуса родильного дома, который в перспективе станет структурным подразделение Областного клинического перинатального центра», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что медпомощь женщинам будут оказывать на территории больницы №10.

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