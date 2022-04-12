В Рязанской области мужчина пытался скрыться от приставов в подвале

Инцидент произошел в Сасовском районе.

В Сасовском районе судебные приставы задержали неплательщика алиментов. Об этом сообщило региональное УФССП.

Инцидент произошел в среду, 6 апреля.

По данным управления, должник злоупотребляет алкоголем, не участвует в воспитании и содержании сына, а также не работает официально. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетних детей). Несмотря на это, должник не выплачивал деньги.

Приставы прибыли на место проживание должника. Граждане не стали выдавать хозяина. Однако некоторые признаки выдавали местонахождение мужчины: мобильный телефон, остатки недоеденного обеда, наличие верхней одежды и обуви.

Приставы обратили внимание на люк в подвал, не закрытый до конца. Спустившись внутрь, они увидели должника. Мужчина пытался спрятаться среди запасов картофеля.

С должника взяли объяснение. У него арестовали имущество. Также ему вручили направление в Центр занятости населения.