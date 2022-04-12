Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
17°
Срд, 13
15°
Чтв, 14
13°
ЦБ USD 79.16 4.31 12/04
ЦБ EUR 85.98 4.27 12/04
Нал. USD 76.00 / 86.00 08:58
Нал. EUR 85.00 / 95.00 08:58
Новости
Публикации
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
Вчера 18:13
925
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
Вчера 09:50
1 322
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
5 047
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
13 566
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области для малоимущих семей отменят пособие на детей
Его заменит новая «путинская» выплата для малоимущих семей.

В Рязанской области для малоимущих семей отменят пособие на детей с 8 до 16 лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности зампреда правительства Валерий Емец на заседании во вторник, 12 апреля.

По его словам, его заменит новая «путинская» выплата для малоимущих семей.

Старое пособие на ребенка до 16 лет (на обучающихся в общеобразовательных учреждения до 18 лет) в размере от 200 до 1261 рубля перестанут предоставлять малоимущим семьям. Упразднение не коснется детей до 7 лет (включительно) и многодетных семей. Им предоставлять выплату продолжат на прежних основаниях.

Емец отметил, что новую ежемесячную выплату с 1 апреля получат семьи, у которых среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума.

Размер выплаты в Рязанской области в 2022 году составит 5 667, 8 501 или 11 335 рублей в зависимости от дохода. В регионе ее ежемесячно смогут получать 33 360 детей.

88% «путинского» пособия профинансирует федеральный бюджет, 12% — региональный. На эти цели дополнительно потребуется выделить 329,1 миллионов рублей из местных средств.

«Выплаты вводятся по решению президента. Для нас это деньги немалые, но большую часть средств выделяют из федерального бюджета», — подчеркнул губернатор Николай Любимов.