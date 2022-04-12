В Рязанской области для малоимущих семей отменят пособие на детей

Его заменит новая «путинская» выплата для малоимущих семей.

В Рязанской области для малоимущих семей отменят пособие на детей с 8 до 16 лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности зампреда правительства Валерий Емец на заседании во вторник, 12 апреля.

По его словам, его заменит новая «путинская» выплата для малоимущих семей.

Старое пособие на ребенка до 16 лет (на обучающихся в общеобразовательных учреждения до 18 лет) в размере от 200 до 1261 рубля перестанут предоставлять малоимущим семьям. Упразднение не коснется детей до 7 лет (включительно) и многодетных семей. Им предоставлять выплату продолжат на прежних основаниях.

Емец отметил, что новую ежемесячную выплату с 1 апреля получат семьи, у которых среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума.

Размер выплаты в Рязанской области в 2022 году составит 5 667, 8 501 или 11 335 рублей в зависимости от дохода. В регионе ее ежемесячно смогут получать 33 360 детей.

88% «путинского» пособия профинансирует федеральный бюджет, 12% — региональный. На эти цели дополнительно потребуется выделить 329,1 миллионов рублей из местных средств.

«Выплаты вводятся по решению президента. Для нас это деньги немалые, но большую часть средств выделяют из федерального бюджета», — подчеркнул губернатор Николай Любимов.