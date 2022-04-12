В Рязани задержали иностранца, угрожавшего жене ножом

Инцидент произошел на улице Молодцова.

В Рязани задержали иностранца, угрожавшего жене ножом. Об этом сообщило региональное УМВД .

Инцидент произошел на улице Молодцова. В полицию сообщили о семейном конфликте. Муж угрожал расправиться с женой.

На место выехали патрульные. Они задержали 63-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Он угрожал во время бытовой ссоры 59-летней жене. Полицейские изъяли нож.

Для опроса пострадавшей, свидетелей, а также установления обстоятельств случившегося на место прибыл участковый. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.