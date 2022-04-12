В Рязани с 13 на 14 апреля улицу Новую перекроют из-за ремонтных работ на водопроводе

Работы планируются в районе дома № 9.

В Рязани с 13 на 14 апреля улицу Новую перекроют из-за ремонтных работ на водопроводе. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Работы планируются в районе дома № 9 по улице Новой. В связи с этим с 20:00 13 апреля до 08:00 14 апреля на улице Новой перекроют правую полосу движения в сторону Касимовского шоссе.

Место работ огородят и установят предупреждающие знаки.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

Из-за ремонта также отключат холодную воду на близлежащих улицах.