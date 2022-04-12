Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды из-за ремонта

Также из-за ремонта закроют движение по улице Новой.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды из-за ремонта. Информацию разместили на сайте водоканала.

В среду, 13 апреля, с 09:00 до 18:00 холодную воду отключат на улице Высоковольтной, в домах №№ 25-а, 29-а, 37. С 09:30 до 17:00 — на Ряжском шоссе, в доме № 20 (территория бывшего завода Химволокно).

С 20:00 13 апреля до 08:00 14 апреля холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

1-й Гражданский переулок дом № 4;

1-й проезд Новой улицы, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6/6, 9;

1-й Совхозный проезд, дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 2/4, 4, 7/7,;

2-й проезд Новой улицы, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 9;

улица 8-го Марта, дома №№ 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 корпус 2, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28/14, 3, 30, 32, 34, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Улица Гражданская, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14, 15 корпус 2, 15, 15-а, 17, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-а, 27, 28, 2-а, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5-а, 7, 7-а, 9;

улица Лермонтова, дома №№ 5/1 — (консультативно-диагностический центр), 9-а (архив Рязанской области);

площадь Попова, дом № 6/6;

улица Попова, дома №№ 10/9, 12, 5/8, 6/1, 8/10;

улица Радиозаводская, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 (рязанская облдума), 1, 3, 5/17, 7, 9/36;

улица Совхозная, дома №№ 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 3, 5, 5-а, 7 корпус 2, 7, 7-а, 7-б, 9;

улица Электрозаводская, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 3а, 3б, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9.

Причины отключения — ремонтные работы на водопроводе.

Также из-за ремонта закроют движение по улице Новой. Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.