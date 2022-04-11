В рязанской Горроще прорвало канализацию

По словам очевидцев, коммунальная авария произошла на улице Ленинского Комсомола. Вода вылилась на проезжую часть.

В рязанской Горроще прорвало канализацию. Кадры в понедельник, 11 апреля, опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам очевидцев, коммунальная авария произошла на улице Ленинского Комсомола. Вода вылилась на проезжую часть.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на момент 9.17, из-за потопа образовалась пробка от улицы 3-я Линия до улицы Дзержинского.

Позже в мэрии прокомментировали ситуацию. Сообщается, что на место выехали специалисты «МП Водоканал».